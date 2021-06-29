Семья Пугачёвой показала видео с крестин её пятой внучки — тёзки

Дочь племянника Аллы Пугачёвой Владислава Пугачёва опубликовала видео с крестин пятой внучки артистки, названной в честь знаменитой бабушки. Десятимесячная внучатая племянница певицы точь-в-точь носит имя знаменитой бабушки.

Видео появилось в Instagram малышки Пугачёвой, который ведёт её мама. Крещение состоялось ещё в мае, но только сейчас родители малышки решили опубликовать кадры с семейного мероприятия.

Поздравить меня приехала певица и телеведущая Анна Калашникова. Она живёт с нами в одном районе, в соседнем доме. Аня призналась моей маме, что тоже мечтает о такой же дочке, как я. А еще Аня сказала, что у меня глаза, как у Аллы Борисовны, такие же серо-голубые, — так подписала мать девочки от её имени трогательные кадры.

Также в аккаунте были опубликованы кадры из программы на НТВ, где родственники Примадонны рассказывали, почему назвали дочку в её честь. Певица в своё время лечила племянника от наркозависимости и именно так он решил отблагодарить знаменитую тётю.

Узнав о наркозависимости племянника, Алла Пугачёва взяла под опеку его первого ребёнка — сына Евгения. Она забрала мальчика и сейчас он живёт в приёмной семье водителя певицы.

Как сообщалось ранее, племянник Аллы Пугачёвой 36-летний Влад переехал со своей семьёй в новую квартиру. Элитные апартаменты площадью около 80 квадратных метров расположены в районе Ходынки. Её стоимость оценивают в 40 млн рублей.