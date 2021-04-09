«Семье нужно доверие»: Наташа Королёва пообещала наказать любовниц мужа

Певица Наташа Королёва прокомментировала ситуацию с изменами своего супруга Тарзана.
Суды только начинаются. В любой семье нужно доверие. Его можно легко заработать, но можно и так же легко потерять. Все ситуации надо за семейным столом проговаривать. Семейные ценности — самое важное. Их надо хранить и охранять, — подчеркнула артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
По её словам, сейчас она старается во всём помогать в первую очередь своему 17-летнему сыну Архипу.
Сегодня много разговоров, что мой сын пойдёт по стопам своего отца. Архипу будет трудновато стриптизом заниматься. Но не надо ни во что вмешиваться, — отметила Королёва.
Певица добавила, что в этой жизни нужно попробовать всё.
Как писал NEWS.ru, ранее была задержана подружка любовницы Тарзана Милана Миломанова за кражу драгоценностей Королёвой из дома артистов. Скандальное происшествие случилось в прошлом году, когда певица уехала в отпуск, а её муж закрутил роман с провинциальной актрисой Анастасией Шульженко.