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«Семье нужно доверие»: Наташа Королёва пообещала наказать любовниц мужа

17:29, 11 апреля 2021
Наташа Королева Наташа Королева Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наташа Королёва прокомментировала ситуацию с изменами своего супруга Тарзана.

Суды только начинаются. В любой семье нужно доверие. Его можно легко заработать, но можно и так же легко потерять. Все ситуации надо за семейным столом проговаривать. Семейные ценности — самое важное. Их надо хранить и охранять, — подчеркнула артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По её словам, сейчас она старается во всём помогать в первую очередь своему 17-летнему сыну Архипу.

Сегодня много разговоров, что мой сын пойдёт по стопам своего отца. Архипу будет трудновато стриптизом заниматься. Но не надо ни во что вмешиваться, — отметила Королёва.

Певица добавила, что в этой жизни нужно попробовать всё.

Как писал NEWS.ru, ранее была задержана подружка любовницы Тарзана Милана Миломанова за кражу драгоценностей Королёвой из дома артистов. Скандальное происшествие случилось в прошлом году, когда певица уехала в отпуск, а её муж закрутил роман с провинциальной актрисой Анастасией Шульженко.

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