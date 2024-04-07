«Сделаем еще больше»: Гоблин высказался о YouTube Дмитрий Пучков получил награду на премии «Феникс» и высказался о YouTube

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Дмитрий Пучков

Российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что у России все должно быть свое, включая видеохостинги сродни YouTube. Писатель получил премию «Первый блогер Rutube» на открытии первой национальной премии «Феникс», приуроченной к 30-летнему юбилею Рунета, передает корреспондент NEWS.ru с места событий.

Не можем там [YouTube] — сделаем здесь. В конце-концов все у нас должно быть свое. А за нами, так сказать, с творческой точки зрения ,слово не заржавеет. Сделаем еще больше. Спасибо Rutube! — сказал он.

В августе 2022 года руководство YouTube объявило о блокировке канала Дмитрия Пучкова без права восстановления. Причиной стало «нарушение политики» видеохостинга. При этом в Rutube отметили, что множество россиян столкнулись с подобными действиями со стороны западной площадки: начиная с 2022 года YouTube заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов.

Ранее стало известно, что на премии «Феникс» выступила певица Анна Асти, от концертов которой стали отказываться после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Артистка столкнулась с массовой отменой заказов на ее выступления из-за скандального мероприятия.