Сбросивший 127 кг Максим Фадеев выпустит авторскую программу похудения

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев, сбросивший 127 кг, на своей странице в Instagram заявил, что выпускает авторскую программу похудения. По его словам, собственный метод борьбы с лишним весом он разрабатывал много лет.

Шоумен отметил, что ему помогла подруга — Оксана Драпкина и один из профильных исследовательских медицинских центров.

Теперь программа для похудения от меня будет подкреплена научными и медицинскими заключениями! Очень скоро мы представим вам нашу программу! И это перевернёт представление о многом! — написал Фадеев.

До этого Фадеев отмечал, что похудел во многом благодаря спорту и отсутствию стрессов.

Накануне Наташа Королёва удивила поклонников похудевшей фигурой на «Премии МУЗ-ТВ». Певица появилась на красной дорожке в коротком чёрном платье — она сумела похудеть на шесть килограммов.

Секрет похудения звезда не держит в тайне. У неё нет никаких специальных диет. Просто из-за плотного графика она «не всегда успевает поесть». Только на лето у артистки запланированы съёмки в нескольких телепроектах.

Как сообщалось ранее, Наташа Королёва с размахом отпраздновала своё 48-летие в одном из московских ресторанов. Гостями вечеринки стали многочисленные российские звёзды, включая продюсера Александра Достмана и его жену, известного адвоката Иду Достман.