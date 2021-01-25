Сбросивший 100 кг Фадеев пригрозил судом известному диетологу

https://static.news.ru/photo/343466c6-5e5b-11eb-b951-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Музыкант и продюсер Максим Фадеев прокомментировал обзор известного диетолога Алексея Ковалькова на своё похудение. Знаменитость потребовал от медика извинений за то, что тот сказал, будто бы продюсер похудел с помощью пластических операций.

В своём разборе Ковальков назвал ерундой объяснения Фадеева, что тот похудел благодаря тому, что регулярно пил воду и «особо ничего не делал». Медик отметил, что сбросить 100 килограммов без врачебного вмешательства практически невозможно, тем более за такой короткий срок.

Ковальков высказал также мнение, что после такого похудения могут начаться проблемы со здоровьем. Также он уверен, что музыкант сделал себе абдоминопластику для того, чтобы убрать излишки кожи с рук.

Фадеев в ответ только посмеялся. Он заверил, что не прибегал к хирургическим вмешательствам. Он также прокомментировал слова врача о том, что после избавления от лишнего веса у него не осталось мышц в ногах. Вместо длительных вступлений продюсер просто показал свою ногу и напряг мышцы.

Знаменитость поведал, что похудел за 1,4 года на 112 килограммов. По его словам, ему это удалось благодаря накопленным знаниям о медицине и интуиции. Медиаперсона также обвинила врача в нарушении врачебной этики.

Вы, конечно, наговорили себе на приличный срок, потому что все, что высказали, тотальная ложь, — сказал Фадеев в видео, которое опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Ранее NEWS.ru писал, что сбросивший более 100 кг российский композитор и продюсер Максим Фадеев поделился архивными фотографиями, на которых он весил два центнера.

Подписчики бурно отреагировали на снимок. По их словам, Фадеев хорош в любом облике, «чертовски обаятельный и супермужчина», «отличный результат для себя и для здоровья». Правда, ряд комментаторов выразили недовольство, что композитор так до сих пор и не опубликовал чудодейственный рецепт своего преображения.