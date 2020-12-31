«211 килограмм»: Фадеев показал себя до похудения

Подписчики бурно отреагировали на снимок. По их словам, Фадеев хорош в любом облике, «чертовски обаятельный и супер мужчина», «отличный результат для себя и для здоровья». Правда ряд комментаторов выразили недовольство, что композитор так до сих пор и не опубликовал чудодейственный рецепт своего преображения.
Ранее продюсер заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет худеть до отметки в 90 кг. Так он собирается расправиться с диабетом, в чём нисколько не сомневается. Он пожаловался на то, что после похудения его «залили помоями» врачи всех специальностей и профилей. Он даже собирался засудить конкретного врача, но не будет этого делать, потому что «доктор слишком маленький».
Экстремальное похудение продюсера на самом деле вызвало немало споров. Диетологи и эндокринологи обвиняли Фадеева во лжи и предрекали ему проблемы со здоровьем.
По словам Фадеева, методика его диеты не требует таблеток и не предполагает голодных мук. При этом пища в его меню не главное, главное — это горячая вода, которая должна приятно обжигать горло, но не более того. Пить её надо три раза в день перед едой. После этого больше трёх ложек съесть невозможно, делился продюсер секретами похудения, писал NEWS.ru.
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