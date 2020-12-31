«211 килограмм»: Фадеев показал себя до похудения

Сбросивший более 100 кг российский композитор и продюсер Максим Фадеев поделился архивными фотографиями, на которых он весил два центнера.

Фадеев рассказал, что с 2003 по 2019 год он серьёзно страдал от излишнего веса. Временами его вес достигал 211 кг.

Вот так было 2003–2019 <...> 211 кг, — написал в комментарии к фото в Instagram.

Подписчики бурно отреагировали на снимок. По их словам, Фадеев хорош в любом облике, «чертовски обаятельный и супер мужчина», «отличный результат для себя и для здоровья». Правда ряд комментаторов выразили недовольство, что композитор так до сих пор и не опубликовал чудодейственный рецепт своего преображения.

Ранее продюсер заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет худеть до отметки в 90 кг. Так он собирается расправиться с диабетом, в чём нисколько не сомневается. Он пожаловался на то, что после похудения его «залили помоями» врачи всех специальностей и профилей. Он даже собирался засудить конкретного врача, но не будет этого делать, потому что «доктор слишком маленький».