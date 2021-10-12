«Сбежала из психушки»: Регина Тодоренко удивила поклонников новым образом

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала снимок, где у неё очень короткая стрижка. Большинство подписчиков не поддержали новый стиль кумира. Многие отметили, что на Тодоренко, скорее всего, надет парик.

Вы очень красивая, но так не очень! Верните обратно,— написал один из пользователей.

Некоторые обвинили знаменитость в «дешёвом хайпе». При этом телеведущую поддержала лишь бывшая ведущая «Орла и решки» Алина Островская.

Ранее российский телеведущий Андрей Малахов в своей авторской передаче рассказал о смертельной аварии, которую устроил водитель Mercedes, нанятый Ксенией Собчак. Малахову удалось заполучить документы о состоянии здоровья телеведущей сразу после ДТП, он рассказал и о девушке, ставшей жертвой аварии.

Он перечислил все известные факты о жизни 35-летней Екатерины Тарасовой, показал трогательный ролик о ней. Однако зрителей телеканала возмутил резкий переход Малахова от трагедии к весёлому призыву зрителей смотреть матч сборной России по футболу со Словенией.