«Сандалии деда»: Хромченко назвала самую модную летнюю обувь

Ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко назвала обувь, которая станет самой модной этим летом. По её словам, речь идёт о направлении ugly shoes, которое многие полюбили за комфорт.
Основа этой обуви — ортопедические сандалии без пятки, которые дико удобны, хорошо поддерживают стопу, в которых ты точно не устанешь, — объяснила Хромченко, отметив, что многие называют такие модели «сандалиями деда».
Однако, подчеркнула она, несмотря на это название, ugly shoes востребованы среди модниц. Надеть подобную пару можно и в арт-галерею, и на пляж, и на прогулку в парк. При этом ведущая посоветовала не надевать такую обувь на свидание.