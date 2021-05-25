«Сандалии деда»: Хромченко назвала самую модную летнюю обувь

https://static.news.ru/photo/59667e22-bd40-11eb-963b-96000091f725_660.jpg Эвелина Хромченко Фото: evelinakhromtchenko/instagram.com

Ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко назвала обувь, которая станет самой модной этим летом. По её словам, речь идёт о направлении ugly shoes, которое многие полюбили за комфорт.

Основа этой обуви — ортопедические сандалии без пятки, которые дико удобны, хорошо поддерживают стопу, в которых ты точно не устанешь, — объяснила Хромченко, отметив, что многие называют такие модели «сандалиями деда».

Однако, подчеркнула она, несмотря на это название, ugly shoes востребованы среди модниц. Надеть подобную пару можно и в арт-галерею, и на пляж, и на прогулку в парк. При этом ведущая посоветовала не надевать такую обувь на свидание.

Не все подписчики оценили модный совет. Некоторые назвали предложенный вариант безобразным. По их мнению, эта обувь «изуродует даже самые красивые и стройные ножки».

В тапках по городу? Ну, дожили — в пижамах, да в тапках стало модно? Упадок и деградация прививается как норма, — поделился мнением один из поклонников шоу.

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