Хромченко рассказала, какая юбка подойдёт женщинам с неидеальными ногами

https://static.news.ru/photo/7e712e86-a71c-11eb-89f9-96000091f725_660.jpg Эвелина Хромченко Фото: evelinakhromtchenko/instagram.com

Эксперт передачи «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко рассказала, на какую юбку следует обратить внимание женщинам с неидеальными ногами.

По её словам, дамам, которые стесняются свих ног, подойдут ретро-наряды в стиле нью-лук длиной до середины щиколотки.

В данном случае мы полностью нивелируем особенность, которую женщины не хотят показывать. Даже если вы не вполне довольны объёмом вашей щиколотки, за счёт правильно подобранной обуви вы можете нивелировать любые моменты, которые вызывают в вас беспокойство, — объяснила ведущая.

Женщинам с X-образными ногами и полноватыми щиколотками Хромченко рекомендовала сочетать такие юбки с классическими туфлями-лодочками нейтрального цвета в оттенках кожи. Такая обувь визуально сделает щиколотки тоньше и удлинит ноги.

Ранее Хромченко сообщила, что когда не знаешь, что надеть, лучше выбрать маленькое компактное платье. Свой совет телеведущая дала героине проекта певице Жене Отрадной, когда та появилась на подиуме в красном силуэтном платье.