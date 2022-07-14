«Самозванка»: Сердючка обвинила Рогозина в плагиате Верка Сердючка обвинила Дмитрия Рогозина в плагиате ее образа

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Андрей Данилко

Украинский музыкант Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, опубликовал фотографию главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, над головой которого изображена эмблема организации — красная звезда. Артист посчитал, что таким образом Рогозин попытался украсть у него образ. Об этом Данилко рассказал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Фото: Соцсети

Самозванка, — остроумно отозвался он.

Поклонники исполнителя оценили шутку и отметили, что Рогозин действительно похож на Сердючку «со звездой на лбу». На публикацию также отреагировал и актер Станислав Садальский, добавив, что с нетерпением ждет отставки главы Роскосмоса.

«САМОЗВАНКА», так его подписала Сердючка. А лучше и не скажешь, когда же его выпрут? — написал он.

Ранее стало известно, что российский вице-премьер Юрий Борисов, который курирует космос и ОПК, в ближайшее время уйдёт в отставку. Именно с этим, по данным РБК, связано экстренное возвращение с каникул Госдумы.

По данным собеседников агентства, Борисов может возглавить Роскосмос, сменив на посту главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Один из источников РБК заявил, что Борисову готовят «крупный промышленный актив».