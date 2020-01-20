https://static.news.ru/photo/20c3ff60-3b12-11ea-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Настасья Самбурскач унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Самбурская назвала их «порнографией».

Самбурская в обидной форме подписала снимок, размещённый у себя в Instagram.

Фотосессия для обложки журнала «Домашний очаг». Самый смешной комментарий был на тему того, что незамужняя бездетная женщина не может давать интервью в такие журналы. Хоть мне и доводилось растапливать печку в собственном доме, — пишет актриса.

Кто-то из пользователей в ответ поинтересовался, а смогла ли бы Самбурская сняться в фильме «Текст». Но Настасья ответила, что подобные съёмки ей «не интересны».

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная российская актриса Настасья Самбурская отдыхает на Бали не одна. Компанию ей составил Алексей Норкитович, известный под псевдонимом Лёша Свик.