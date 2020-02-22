https://static.news.ru/photo/aa7ca664-55f5-11ea-8c01-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками её страницы в социальной сети Instagram своей мечтой.

Актриса сообщила, что хочет «бросить» творческую деятельность и уехать из России на полгода.

Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется, — написала Настасья Самбурская.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Настасья Самбурская сообщила о расставании со своим молодым человеком. Она добавила, что инициатором разрыва был мужчина.