Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками её страницы в социальной сети Instagram своей мечтой.
Актриса сообщила, что хочет «бросить» творческую деятельность и уехать из России на полгода.
Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется, —
написалаНастасья Самбурская.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Настасья Самбурская сообщила о расставании со своим молодым человеком. Она добавила, что инициатором разрыва был мужчина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен