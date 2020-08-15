Самбурская похвалилась резким похудением на 4 кг

https://static.news.ru/photo/7a838f98-deb4-11ea-95b2-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда «Универа» Настасья Самбурская опубликовала фото, где она похудела на 4 кг. Об этом с гордостью сообщила подписчикам сама актриса.

Во время пандемии Самбурская набрала вес, но сейчас он нормализовался. Для того, чтобы подчеркнуть свою фигуру, Настасья запечатлелась в синем платье с цветочным рисунком с открытыми плечами и подчёркивающем талию поясом.

Скинула 4 кг, уже месяц стабильно 61.9, — подписала актриса снимок.

Поклонники остались в восторге от нового образа актрисы. Самбурской написали, что её очень идёт образ «тростиночки», назвали её «красивой, независимой и сильной», «нежной и женственной».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса и певица Настасья Самбурская сообщила о возвращении в «Универ». Продолжение ситкома получит дополнение к названию — «10 лет спустя». Правда, поклонники восприняли новость неоднозначно.