Самбурская похвалилась резким похудением на 4 кг

Звезда «Универа» Настасья Самбурская опубликовала фото, где она похудела на 4 кг. Об этом с гордостью сообщила подписчикам сама актриса.
Во время пандемии Самбурская набрала вес, но сейчас он нормализовался. Для того, чтобы подчеркнуть свою фигуру, Настасья запечатлелась в синем платье с цветочным рисунком с открытыми плечами и подчёркивающем талию поясом.
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Скинула 4 кг, уже месяц стабильно 61.9, — подписала актриса снимок.
Поклонники остались в восторге от нового образа актрисы. Самбурской написали, что её очень идёт образ «тростиночки», назвали её «красивой, независимой и сильной», «нежной и женственной».
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса и певица Настасья Самбурская сообщила о возвращении в «Универ». Продолжение ситкома получит дополнение к названию — «10 лет спустя». Правда, поклонники восприняли новость неоднозначно.
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