Настасья Самбурская вернётся в сериал «Универ»

https://static.news.ru/photo/f330430c-d4da-11ea-93aa-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Актриса и певица Настасья Самбурская сообщила о возвращении в «Универ». Продолжение ситкома получит дополнение к названию — «10 лет спустя». Правда, поклонники восприняли новость неоднозначно.

33-летняя актриса вернётся к роли своей героини — Кристины. Однако теперь это будет уже повзрослевшая девушка, оставившая университетские хлопоты далеко позади.

Молчать больше невозможно! Стартовали съёмки «Универ. 10 лет спустя». До встречи, любимые! — написала Самбурская в Instagram.

Новость она подкрепила фотографией с традиционной для начинающихся киносъёмок тарелкой, где написаны имена участников проекта. Однако некоторые проштудировали список и заметили, что увидят далеко не всех знакомых персонажей. Многие из таких юзеров огорчились отсутствием Кузи.

Часть подписчиков актрисы восприняли новость с восторгом. «Ждём с нетерпением», «Как же круто!», «Наконец-то», — написали они. Некоторые осторожно поинтересовались, будет ли это сериал или полнометражный фильм «вдогонку» к прежней истории. Нашлись те, кто скептически отнёсся к идее продолжения проекта. «Я под этот сериал в школу пошла, под него школу окончила и теперь ещё универ окончу», — прокомментировала одна из подписчиц. «Дом престарелых?», «Пранк зашёл слишком далеко?», «Преподавать будете?», — посыпались вопросы.

Раскрывать сюжет Самбурская не стала, заверив только, что он будет захватывающим.

Актриса снималась во второй части сериала — «Универ. Новая общага». Она покинула проект в 2016 году, чем породила множество слухов. Одни говорили о разладе в коллективе, другие утверждали, что артистка решила двигаться дальше. Героиня Самбурской съехала из общежития, а сама актриса подалась на эстраду. Впрочем, два года спустя в финальной серии она всё-таки появилась в кадре.

В мае 2020 года, как писал NEWS.ru, Самбурская подала в суд на компанию продюсера Виктора Дробыша «Национальная музыкальная корпорация» после того, как осталась недовольна своим продвижением в качестве певицы.