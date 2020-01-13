Станислав Садальский Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский в присущей ему ироничной форме высказался о происшествии с внуком Никиты Михалкова и моделью Ксенией Пунтус. Актёр высмеял высказывания о непричастности «звёздного» внука к трагедии.

Фамилия Михалкова несколько дней назад прошла в истории с падением из окна модели Пунтус. Причём, падала она, как предполагают, из окна квартиры, где проживает внук Михалкова — Андрей Баков.

Последний заявил, что спал и «ничего не видел», модель, придя в себя, сказала. что ничего не помнит, представители Михалковых молчат.

Не верю, что в этом замешан внук Михалкова... Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Приехавшие на вызов медики предположили, что за несколько часов до этого она могла выпасть из окна. Ясно дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши, — съехидничал в своём микроблоге Садальский.

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Не верю, что в этом замешан внук Михалкова...это сделали бесы вражеских спецслужб Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Москва гудит..., под окнами многоэтажного дома в одном из дворов Москвы дворник обнаружил девушку. Приехавшие на вызов медики предположили, что за несколько часов до этого она могла выпасть из окна. Ясно дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши. https://www.mk.ru/incident/2020/01/12/policiya-opechatala-kvartiru-vnuka-mikhalkova-iz-kotoroy-vypala-model.html #ужасы # #михалков

Публикация от Стас Садальский (@stassadal)

Ранее NEWS.ru сообщал, что в квартире, из окна которой, предположительно, выпала модель Ксения Пунтус, кроме неё и хозяина квартиры — внука Никиты Михалкова Андрея Бакова — находились его четверо друзей. В день инцидента соседи слышали шум и удары по стенам в квартире Бакова.

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