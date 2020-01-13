https://static.news.ru/photo/a1a63382-3667-11ea-9b45-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский в присущей ему ироничной форме высказался о происшествии с внуком Никиты Михалкова и моделью Ксенией Пунтус. Актёр высмеял высказывания о непричастности «звёздного» внука к трагедии.

Фамилия Михалкова несколько дней назад прошла в истории с падением из окна модели Пунтус. Причём, падала она, как предполагают, из окна квартиры, где проживает внук Михалкова — Андрей Баков.

Последний заявил, что спал и «ничего не видел», модель, придя в себя, сказала. что ничего не помнит, представители Михалковых молчат.

Не верю, что в этом замешан внук Михалкова... Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Приехавшие на вызов медики предположили, что за несколько часов до этого она могла выпасть из окна. Ясно дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши, — съехидничал в своём микроблоге Садальский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в квартире, из окна которой, предположительно, выпала модель Ксения Пунтус, кроме неё и хозяина квартиры — внука Никиты Михалкова Андрея Бакова — находились его четверо друзей. В день инцидента соседи слышали шум и удары по стенам в квартире Бакова.