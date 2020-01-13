В квартире, из окна которой, предположительно, выпала модель Ксения Пунтус, кроме неё и хозяина квартиры — внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, находились его четверо друзей,
Есть и другая версия, что внук режиссёра был с некой подругой Марией, как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
В день инцидента соседи слышали шум и удары по стенам в квартире Бакова. Сам же он утверждает, что был пьян, лёг спать и о случившемся ничего не знает,
Ранее NEWS.ru писал, что друзья выпавшей из окна квартиры внука Никиты Михалкова Ксении Пунтус рассказали подробности из жизни находящейся в реанимации девушки.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен