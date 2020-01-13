https://static.news.ru/photo/96f9ac2c-de4a-11e9-8691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В квартире, из окна которой, предположительно, выпала модель Ксения Пунтус, кроме неё и хозяина квартиры — внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, находились его четверо друзей, по данным spletnik.ru.

Есть и другая версия, что внук режиссёра был с некой подругой Марией, как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

В день инцидента соседи слышали шум и удары по стенам в квартире Бакова. Сам же он утверждает, что был пьян, лёг спать и о случившемся ничего не знает, сообщает gorodovoy.spb.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что друзья выпавшей из окна квартиры внука Никиты Михалкова Ксении Пунтус рассказали подробности из жизни находящейся в реанимации девушки.