Садальский едко высказался в адрес Боярского после слов о «безденежье»

https://static.news.ru/photo/63d42d76-2a21-11eb-bb77-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский прошёлся по Боярскому после его слов о «безденежье» артистов. Люди этой профессии просто не имеют права жаловаться на отсутствие денег в период пандемии, так как другим людям приходится ещё тяжелее.

Тем более не может об этом рассуждать Боярский, сын которого работает в Госдуме.

У Боярского сын миллиардер, которого он пристроил, поэтому ему легко рассуждать. Включил в свое время питерские связи, — аргументировал Садальский в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Боярский накануне высказался, что никогда бы не принял помощи от государства, а лучше бы «пошёл работать в такси». Главный мушкетёр страны считает, что мужчина-актёр должен уметь зарабатывать не только своими выступлениями на сцене.

Садальский с этим оказался категорически не согласен. По его словам, если артист не умеет зарабатывать, то «он не артист». Другое дело — актёры провинциальных театров, которым действительно надо помогать, но не звёзды такого масштаба, как Боярский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РСФСР Михаил Боярский порекомендовал коллегам, которые жалуются на потерю доходов из-за коронавируса, найти другой источник заработка и не просить денег у государства.