«Рынок ради поборов»: концерт памяти Жанны Фриске обернулся скандалом Благотворительный концерт памяти Жанны Фриске обернулся грандиозным скандалом

Фото: Виталий Безруких/РИА Новости

Певица Жанна Фриске

Благотворительный концерт памяти Жанны Фриске, состоявшийся 8 июля, обернулся большим скандалом. В этот день певице исполнилось бы 48 лет, на мероприятие были приглашены её коллеги и молодые артисты, сообщает «Дни.ру».

Однако поведение организаторов, вызвало возмущение артистов. Так, оказалось, что за право выступить на концерте исполнителю нужно было заплатить пять тысяч рублей. А билеты для зрителей стоили по тысяче рублей.

Больше всех «концерт» раскритиковал певец Александр Попов. По информации издания, он даже якобы кричал в лицо отцу Фриске, что не будет принимать участие в «этой бизнес-конференции».

Это не благотворительный концерт, а рынок ради поборов с людей и набивания своих карманов. Те, кто устроил это безобразие, опорочили имя и фамилию Жанны Фриске, — цитирует издание гостей мероприятия.

Громче всех возмущавшийся Попов якобы кричал, что уходит «из этой помойки». По словам певца, Жанна Фриске не заслужила такого отношения к себе и такого «концерта памяти». Вслед за Поповым благотворительное мероприятие покинули и другие артисты.

Ранее сообщалось, что отец Жанны Фриске «простил» старый долг Дмитрию Шепелеву. Между семьями идёт суд из-за доли сына телеведущего в квартире певицы. Владимир и Ольга решили, что на совершеннолетие внука подарят ему жильё, но у отца на этот счет оказалось своё мнение.