«Русское Радио» отпраздновало свое 27-летие на берегу Москвы-реки

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

14 сентября «Русское Радио» отпраздновало свое 27-летие в ресторане на берегу Москвы-реки. На празднике собрались знаменитые артисты и продюсеры, выступали Николай Басков, Слава, Люся Чеботина и другие звёзды шоу-бизнеса. Гости признавались в любви к радиостанции и с радостью рассказывали о роли радио в карьере музыкального исполнителя.

Как продюсер, я могу сказать, что однозначно важно, чтобы песня звучала на радио. «Русское Радио» — это огромная аудитория, широкая эфирная палитра, 24/7 вещания — это здорово и очень важно! Благодаря радиостанции поклонники артиста узнают о новинках. Главное, угадать с песней, чтобы слушатель хотел сделать радио погромче, — рассказал Иосиф Пригожин.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Особым подарком для гостей стал эксклюзивный тизер песни «Не вставай на колени», написанной гитаристом группы «Земляне» Игорем Романовым. Её исполнили Николай Носков, Стас Пьеха и IVAN. Фрагмент на сцене представил продюсер Виктор Дробыш.

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