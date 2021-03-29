Рудковскую обозвал «полной дурой» директор «Самбо-70»

https://static.news.ru/photo/a951208c-bb20-11e9-9472-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор спортивного комплекса «Самбо-70» Ренат Лайшев считает супругу российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую «полной дурой». Дело в том, что продюсер ранее прокомментировала ошибку одного спортивного издания, назвавшего её женой другого фигуриста — Ягудина. Она сказала, что лучше быть женой Алексея Ягудина, чем мужем Этери Тутберидзе.

Дура она полная. По-другому тут не скажешь. Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные, — считает Лайшев.

Он обвинил Плющенко в том, что тот «взял да и украл Александру Трусову». При этом директор спортивного центра предлагал 16-летней фигуристке вернуться к Тутберидзе, чтобы «не испортить себе жизнь», пишет «Спорт-Экспресс».

Лайшев напомнил, что именно Этери Тутберидзе подготовила спортсменку, а Плющенко просто переманил её. Сама же Трусова довольна работой с новым тренером и пока возвращаться не собирается.

Как ранее писал NEWS.ru, затраты команды Евгения Плющенко на фигуристку Алёну Косторную при её уходе придётся погасить. Супруга Плющенко Яна Рудковская сообщила, что контракта со спортсменкой у них нет, потому что она несовершеннолетняя, но зато есть договор «европейского образца» с родителями.