Рудковская раскрыла своё отношение к избившей сына Пьехи Безбородовой

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская потребовала наказать избившую сына певца Стаса Пьехи Ирину Безбородову, передаёт «Московский Комсомолец». Она заявила, что относится к произошедшему как к преступлению и не знает, что сделает, если её ребёнка кто-нибудь ударит.

Я приверженец, как и мой супруг [фигурист Евгений Плющенко], в спорте системы тренера Николая Петровича Мишина: детей на тренировке ругать, а тем более бить нельзя! Нужно гуманно общаться с ними. Поэтому для меня то, что произошло, дикость. Здесь много вопросов к этим людям. Я считаю, что, безусловно, этот поступок должен быть уголовно наказан: ограничение свободы, — подчеркнула Рудковская.

Она также заявила, что поддерживает семью Стаса Пьехи. Накануне Ирина Безбородова рассказала следствию свою версию событий, в результате которых сын Стаса Пьехи и защищавшая ребёнка бабушка оказались в больнице. Кроме того, выяснилось, что муж предполагаемой виновницы полученных родственниками артиста травм — футбольный арбитр Владислав Безбородов — выгнал супругу из дома, назвав её «истеричкой».

NEWS.ru подробно рассказывал о личности соседки Стаса Пьехи по даче Ирине Безбородовой и о новом факте её биографии, который вскрылся после скандала с избиением сына певца.