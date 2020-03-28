https://static.news.ru/photo/4bed58a2-70a6-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Продюссер Яна Рудковская ответила пользовательнице соцсети на упрёк из-за фотографии с едой. Подписчица не знала, что Рудковская много месяцев публикует подобные снимки с хештегом #рубрикамоизавтраки.

Женщина, увидев свежие ягоды и фрукты, спросила продюссера: «Это пир во время чумы?». Рудковская указала подписчице, что она не права.

Вы слышали звон, да не знаете где он! Почитайте, что означает выражение «пир по время чумы»!!!! Это завтрак мой, дружочек, если у Вас чума, у меня точно её нет!!! Я не пирую, а завтракаю. И не планирую есть со сковородки, — отметила продюссер в комментариях к посту, размещённому в Instagram.

Подписчица извинилась и признала, что была не права.

Просто, увидев отборные ягоды и фрукты не по сезону, дорогой букет, я ошибочно приняла это за пир. Теперь понятно почему, потому что я «ку-ку», — указала женщина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская сообщила о большом уроне, который несёт её бизнес из-за коронавируса. Её убытки исчисляются миллионами. Об этом Рудковская рассказала в эфире телеканала НТВ. Продюсер сообщила, что она недавно вернулась из Франции, где любит проводить время. И теперь будет сидеть на добровольном карантине две недели. Продюсер уточнила, что каждые пять часов меряет температуру.