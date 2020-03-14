https://static.news.ru/photo/56b1e91e-6724-11ea-aa12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская сообщила о большом уроне, который несёт её бизнес из-за коронавируса. Продюсер не выходит из дома, её убытки насчитываются миллионами.

Об этом Рудковская рассказала в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ . Продюсер сообщила, что она недавно вернулась из Франции, где любит проводить время. И теперь будет сидеть на добровольном карантине две недели.

Продюсер рассказала, что каждые пять часов меряет температуру, у неё дома стоят антисептики, она всё время моет руки с мылом. Но из-за коронавируса ей пришлось отменить гастроли.

Нанесён урон моему бизнесу. Для меня это очень тяжело, — призналась Рудковская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская нелестно высказалась о песне Little Big для конкурса «Евровидение», сказав, что ей не хватает «хитовости». Песня Uno, по мнению продюсера, уступает прежним хитам, но всё же с ней можно добиться успеха на смотре.