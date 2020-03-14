Яна Рудковская сообщила о большом уроне, который несёт её бизнес из-за коронавируса. Продюсер не выходит из дома, её убытки насчитываются миллионами.
Об этом Рудковская рассказала в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале
Продюсер рассказала, что каждые пять часов меряет температуру, у неё дома стоят антисептики, она всё время моет руки с мылом. Но из-за коронавируса ей пришлось отменить гастроли.
Нанесён урон моему бизнесу. Для меня это очень тяжело, — призналась Рудковская.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская нелестно высказалась о песне Little Big для конкурса «Евровидение», сказав, что ей не хватает «хитовости». Песня Uno, по мнению продюсера, уступает прежним хитам, но всё же с ней можно добиться успеха на смотре.
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