Рудковская ответила Урганту на шутку про коляску за полмиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/05ea4fbc-08d7-11eb-b12b-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/

Продюсер Яна Рудковская ответила телеведущему Ивану Урганту, который высмеял её дорогостоящую коляску для новорождённого сына Арсения.

Ранее Ургант в своём шоу не только поздравил телезвезду с пополнением в семье, но и отметил, что Яна «грамотно» распорядилась материнским капиталом, имея в виду дорогущую коляску.

Звезда заявила, что ей приятно становиться темой для обсуждения на протяжении недели, однако коляску она получила в подарок. Светская львица подчеркнула, что потратит материнский капитал по назначению.

Тебе ли, Ваня, не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю, — написала она в Instagram.

Как писал NEWS.ru, руководитель благотворительной программы «Спаси жизнь» Екатерина Маркова дала продюсеру Яне Рудковской совет, как поступить с брендовой коляской за полмиллиона рублей.