Рудковская опубликовала фото с Галкиным без прикрас

https://static.news.ru/photo/91dff71c-0079-11eb-8dda-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская опубликовала в Instagram совместное фото с Максимом Галкиным без фотошопа. Артисты были на дне рождения у их общего друга.

Продюсер пояснила, что выложить фото в «натуральном» виде её попросил Галкин. Ведущая не побоялась показать, как она выглядит без прикрас.

Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даём (выкладывала при нем)! Мы, такие как есть, кстати, ещё ничего, — подписала Рудковская снимок.

Поклонники оценили фото без редактирования. Только на момент публикации поклонники поставили продюсеру почти 40 тысяч лайков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская намекнула, что в скором времени у них с фигуристом Евгением Плющенко может появиться ребёнок или даже двойня. Малыша выносит суррогатная мать.