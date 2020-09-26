Рудковская опубликовала фото с Галкиным без прикрас

Яна Рудковская опубликовала в Instagram совместное фото с Максимом Галкиным без фотошопа. Артисты были на дне рождения у их общего друга.
Продюсер пояснила, что выложить фото в «натуральном» виде её попросил Галкин. Ведущая не побоялась показать, как она выглядит без прикрас.
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Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даём (выкладывала при нем)! Мы, такие как есть, кстати, ещё ничего, — подписала Рудковская снимок.
Поклонники оценили фото без редактирования. Только на момент публикации поклонники поставили продюсеру почти 40 тысяч лайков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская намекнула, что в скором времени у них с фигуристом Евгением Плющенко может появиться ребёнок или даже двойня. Малыша выносит суррогатная мать.
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