Рудковская намекнула на скорое прибавление в семье

https://static.news.ru/photo/dce238aa-ff12-11ea-891d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская намекнула, что в скором времени у них с фигуристом Евгением Плющенко может появиться ребёнок или даже двойня. Малыша выносит суррогатная мать.

Подробностей о суррогатной матери и сроках появления на свет ребёнка Рудковская не рассказала. Она только сообщила, что это произойдет уже скоро, пишут «Невские новости».

Отказаться от попыток забеременеть продюсер решила благодаря Филиппу Киркорову. По словам Рудковской, когда она ехала в клинику на очередную подсадку, ей позвонил певец и убедил, что она такими процедурами раз за разом наносит вред своему организму. Киркоров, который сам воспитывает двух детей от суррогатной матери, заявил, что в этом способе рождения ребёнка нет ничего предосудительного.

По словам Яны Рудковской, она не хочет афишировать дату появления детей из-за суеверия. Она также посоветовала тем, кого интересует эта тема, набраться терпения и ждать, как это делает она с Плющенко.

По информации издания, радостное событие в семье знаменитых супругов произойдёт до конца 2020 года.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слухи о своей беременности. По её словам, новость о пополнении в семье застала её врасплох. Фигуристка упрекнула СМИ в непрофессионализме, отметив, что они часто публикуют непроверенную информацию. Она возмутилась тем, что лишь журналисты одного издания позвонили ей, чтоб поинтересоваться о её положении, сообщал NEWS.ru.