Рудковская и Плющенко лишились сна после слухов о болезни сына

https://static.news.ru/photo/58604af4-8e15-11ea-9d57-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко и Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что будет представлять Яну Рудковскую и Евгения Плющенко в судебном процессе против тех, кто придумывает сплетни о болезни их сына Саши.

По словам защиты, он будет заниматься этим делом не только как адвокат, но и как человек и отец, поскольку затронуто самое дорогое. Добровинский пообещал, что дойдёт с этой историей до Государственной думы и сделает всё, чтобы СМИ не имели права перепечатывать неподтверждённую информацию.

Яна и Женя — неординарная пара, очень популярные в нашей стране люди. Но они, как и любые родители, больше всего в жизни переживают за ребёнка — сына Сашу. Они не спали всю ночь, нервничали, — цитирует адвоката StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская хочет подать в суд на СМИ, которые первыми опубликовали стремительно распространившуюся в Сети информацию о признаках расстройства аутического спектра у её семилетнего сына, появившегося в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Эта информация не соответствует действительности, заявила продюсер.