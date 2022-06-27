«Россия рядом»: Басков описал впечатления от выступления перед жителями ДНР Басков рассказал, что увидел надежду в глазах жителей Донбасса после своего выступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Басков

Певец Николай Басков рассказал, что увидел надежду в глазах жителей Донбасса после того, как выступил перед ними. Музыкант признался, что местные жители плакали от радости, что «Россия рядом», передает ИА SM-News.

Это самые непередаваемые эмоции, когда люди подходят, обнимают, плачут, не верят, что ты вместе с ними. Они говорят, что для них это такое осознание ситуации, что Россия рядом с ними. У них надежда появилась в глазах, — отметил Басков.

По его мнению, у людей появляется надежда, когда к ним приезжают известные публичные личности. Благодаря этому люди понимают, что знаменитости и народ поддерживают их действия и стремления, убежден Басков.

Хочется увидеть людей, их глаза, спеть им песни, которые они слушают. Люди подходят и говорят, что после 24 февраля, когда все случилось, мои песни на улице играли, — резюмировал музыкант.

Ранее певец Григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская посетили Донбасс, чтобы поддержать военных. Они оказались вместе на одном фото с ополченцами ДНР, которые уже несколько лет защищают Донецк.