«Российская культура находится в России»: Самойлов разнёс сбежавших звёзд Основатель «Агаты Кристи» раскритиковал устроенный в Израиле форум о будущем культуры в РФ

Вадим Самойлов / Фото Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскритиковал устроенный в Израиле сбежавшими из страны звёздами «форум» о будущем российской культуры. По его словам, будущее российской культуры находится в России и всегда там находилось, передаёт Пятый канал.

На форум «Словоново», посвящённый «свободе» русской культуры, не был приглашён ни один российский журналист, предпочтение отдавалось только западным СМИ. Такую дискриминацию Самойлов назвал недопустимой.

Сколько было волн эмиграции различных и деятелей культуры проживало за границей, но далеко они не единственные, кто является носителем русской культуры. Я бы на их месте не брал на себя слишком много, — сыронизировал музыкант.

Собравшиеся на форум звёзды обсуждали только одну позицию — антироссийскую. Остальные суждения на мероприятии были абсолютно неприемлемы.

Артисты вправе как иметь гражданскую позицию, так и не иметь. Вопрос в том, что если ты её не имеешь, и говоришь, что вне политики, тогда должен быть по-честному вне политики, — считает лидер «Агаты Кристи».

Сам музыкант в отличие от многих эстрадных артистов не боится демонстрировать любовь к родине. Но информационную войну никто не отменял, поэтому мнение сбежавших звёзд находится на топовых позициях. Однако, считает Самойлов, предателями можно назвать не всех. Есть определённая категория тех, кто перешёл всякие границы и просто не имеет права на прощение.

Сидение на двух стульях сейчас не получится. Сейчас такое время, которое вытаскивает все наружу, — резюмировал лидер «Агаты Кристи».

Ранее артисты, сбежавшие из России, с возмущением отреагировали на вопрос о возвращении на родину. «Звёзды», собравшиеся на форум о «будущем российской культуры», с презрением и высокомерием ответили на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».