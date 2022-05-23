Сбежавшие из России артисты возмутились вопросом о возвращении на родину

Андрей Макаревич / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артисты, сбежавшие из России с началом спецоперации на Украине, с возмущением отреагировали на вопрос о возвращении на родину. «Звёзды» с презрением и высокомерием ответили на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».

Бывшие кумиры собрались в Тель-Авиве, чтобы обсудить, какое будущее ждёт отечественную культуру, явно имея в виду себя. На форуме в музее АНУ на территории кампуса Тель-Авивского университета встретились Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачёва и Максим Галкин, Вениамин Смехов и другие.

В частности, среди российских знаменитостей был замечен режиссёр Дмитрий Крымов, который уехал ставить спектакль на деньги Абрамовича и больше не вернулся. Макаревич, удостоенный массы российских госнаград, заявил, что вернётся на родину, когда «Россия станет нормальной». Музыкант уже успел снять клип на иврите, читая текст по бумажке.

Высказался о своей позиции публицист Марат Гельман, назвавший себя «свободным человеком».

Мы не стали работать с теми писателями, которые поддерживают военную операцию. <...> я Вам и объясняю, что Вам неправильно кажется. Вы должны спросить у свободного человека. У меня! — высокомерно заявил соотечественник, заработавший в России миллионы на организации выставок от Министерства культуры.

Самую бурную реакцию проявил российский «Атос» Вениамин Смехов, который просто выхватил из рук журналиста микрофон. Однако он до сих пор ставит спектакли для Театра Наций и получает зарплату от правительства Москвы. Муж Пугачёвой Максим Галкин предпочёл отмолчаться.

Ранее «Известия» показали роскошную виллу в Израиле, на которой живут Примадонна, её дети и супруг. По данным газеты, особняк может принадлежать брату юмориста Дмитрию Галкина, который снабжает спецтехникой силовые структуры РФ.