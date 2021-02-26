Родригез пожаловался на проблемы в карьере из-за участия в Comedy Club

https://static.news.ru/photo/c1d0c64a-781f-11eb-8e53-96000091f725_660.jpg Фото: trodriguezzz/instagram.com

Популярный телеведущий и шоумен Тимур Родригез признался, что после участия в качестве юмориста в Comedy Club у него были проблемы в музыкальной карьере.

По словам Родригеза, зрители видели в нём постоянно весёлого «бывшего резидента Comedy» и не воспринимали его как певца.

Сейчас моё отношение к этому гораздо более спокойное. Я просто поначалу очень хотел дистанцироваться от Comedy, чтобы сконцентрировать внимание людей на том, что я ещё могу, кроме него, — отметил он в интервью YouTube-шоу «Говорящие головы».

Как рассказал бывший комик, в первые годы это оказалось невозможным, поскольку большинство зрителей узнало его именно благодаря этому проекту. Он пытался, даже ещё работая в Comedy Club, показать всем свой музыкальный талант. Родригез пояснил, что для него была важнее именно музыкальная, а не юмористическая часть его выступлений.

Я гораздо сложнее, чем тот молодой парень, которого видели на сцене, — добавил артист.

Телеведущий Тимур Родригез провёл на сцене всё детство — отец его руководил кукольным театром в Пензе. Популярность ему изначально принесло участие в различных телепроектах от КВН до шоу «Один в один!» и «Ледниковый период», но сейчас он гораздо больше внимания уделяет музыке, а ещё артист — счастливый семьянин. О своём пути в шоумены Родригез рассказал ранее в интервью NEWS.ru.