Родригез пожаловался на проблемы в карьере из-за участия в Comedy Club

Популярный телеведущий и шоумен Тимур Родригез признался, что после участия в качестве юмориста в Comedy Club у него были проблемы в музыкальной карьере.
По словам Родригеза, зрители видели в нём постоянно весёлого «бывшего резидента Comedy» и не воспринимали его как певца.
Сейчас моё отношение к этому гораздо более спокойное. Я просто поначалу очень хотел дистанцироваться от Comedy, чтобы сконцентрировать внимание людей на том, что я ещё могу, кроме него, — отметил он в интервью YouTube-шоу «Говорящие головы».
Как рассказал бывший комик, в первые годы это оказалось невозможным, поскольку большинство зрителей узнало его именно благодаря этому проекту. Он пытался, даже ещё работая в Comedy Club, показать всем свой музыкальный талант. Родригез пояснил, что для него была важнее именно музыкальная, а не юмористическая часть его выступлений.
Я гораздо сложнее, чем тот молодой парень, которого видели на сцене, — добавил артист.
Телеведущий Тимур Родригез провёл на сцене всё детство — отец его руководил кукольным театром в Пензе. Популярность ему изначально принесло участие в различных телепроектах от КВН до шоу «Один в один!» и «Ледниковый период», но сейчас он гораздо больше внимания уделяет музыке, а ещё артист — счастливый семьянин. О своём пути в шоумены Родригез рассказал ранее в интервью NEWS.ru.