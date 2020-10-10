Рита Дакота призналась, что до недавнего времени не умела заниматься сексом

https://static.news.ru/photo/57c9c24c-0bb4-11eb-aa87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Рита Дакота в Instagram поделилась откровениями на деликатную тему интимных отношений. Знаменитость призналась, что всю жизнь занималась сексом неправильно.

По словам звезды, большинство людей почти ничего не знают о природе своей сексуальности. Девушка сообщила, что первый раз занялась любовью в 17 лет, и за 13 лет после этого успела побывать замужем, родить ребёнка, посетить курсы по сексологии, однако в итоге поняла, что качественных интимных отношений у неё не было никогда.

При всей своей «офигенности» вдруг обнаружила, что до моих нынешних отношений я никогда вообще не занималась сексом, а просто позволяла использовать себя для удовлетворения чужих потребностей или (сильно реже, но факт) сама использовала кого-то для удовлетворения своих (как физических, так ещё чаще и психологических), — написала певица.

Дакота подчеркнула, что большинство из того, что говорится о сексе в обществе — ненужная информация.

Нас учат, как правильно заниматься сексом, иногда, реже, учат с кем это делать, но никто никогда не говорил нам для чего на ментальном уровне мы занимаемся сексом, что это за процесс и как он происходит у здорового человека, — посетовала певица.

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