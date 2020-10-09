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Дакота раскритиковала руководство ТВ за выбор Тимати в герои «Холостяка»

01:37, 10 октября 2020
Рита Дакота Рита Дакота Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рита Дакота крайне недовольна тем, что руководство ТНТ выбрало Тимати в качестве главного героя шоу «Холостяк». Нельзя, считает певица, выбирать героем телепроекта того, кто бросает своих женщин с грудными детьми на руках.

Дакота обвинила рэпера в том, что он не уважает своих женщин, зато он «богат и знаменит».

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Тимати — чувак, который бросил вторую подряд девчонку с грудной лялькой. Но зато он богат, знаменит, поэтому 16 девушек должны за него бороться, а мы наблюдать. Лично я не имею ничего против Тимати, возможно, он отличный парень и идеальный для рейтингов персонаж, но в любом случае мое мамское сердце никогда не согласится с такой идеей, как брошенная с грудничком девушка, — написала в своём микроблоге возмущённая артистка.

К тому же Дакота никак не может согласиться, что борьба между женщинами за мужчину с антисемейными ценностями — норма, «провозглашённая с федерального канала на всю страну».

Дакота и сама прошла путь расставания с любимым мужчиной, когда её дочь была совсем крошкой. Певица не смогла простить Владу Соколовскому многочисленных измен и теперь сама растит ребёнка. Вот только расстраивается, что ценности в обществе резко поменялись.

Как мне объяснить Мие, что ненормально, когда мужчина бросает женщину за женщиной с новорождёнными малышами, если такие мужчины называются главными каналами страны «завидными холостяками», за которых нужно бороться женщинам, а они и рады? — с горечью вопрошает артистка.

Мнение Риты Дакоты нашло горячи отклик у её подписчиков. Поклонники целиком и полностью поддержали певицу, не принимая выбора руководства телеканала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Анастасия Решетова отреагировала на сообщение об участии её экс-возлюбленного Тимати в шоу «Холостяк». Некоторые поклонники всё ещё ждут воссоединения пары, однако Решетова утверждает, что этого не произойдёт.

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