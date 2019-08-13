Поэт-песенник Илья Резник прокомментировал шутку Ольги Бузовой про то, что она блокадница. По словам артиста, люди в Ленинграде в 1942 году пухли от голода, а «Бузовы пухнут от денег».
Резник отметил, что российский шоу-бизнес деградирует. Он обвинил эстрадных артистов в потери стыда, совести, чести и Родины.
Поступок Бузовой Резник назвал гнусным и обижающим настоящих блокадников, передаёт
Ранее News.ru писал, что подписчики Бузовой в Instagram раскритиковали знаменитость за пост, в котором звезда сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Бузова разместила в социальной сети ролик, на котором видно, как она облизывает пустую тарелку. Заметив, что её снимают, телеведущая заявила, что она блокадница.