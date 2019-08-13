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Певица Анита Цой сообщила поклонникам о том, что отправилась в отпуск «из холодной Москвы». Она посетовала на то, что травмированный палец не позволит ей в полной мере насладиться отдыхом.

Цой написала, что врачи запретили ей купаться в море или бассейне, а также поставили ограничение на свободное передвижение, сообщает «Дни.ру». Хромая лошадь далеко не убежит. Но зрение, обоняние и осязание...