Режиссёр фильма «Географ глобус пропил» отреагировал на смерть Евгении Брик

Режиссёр фильма «Географ глобус пропил» Александр Велединский в разговоре с NEWS.ru заявил, что новость о смерти актрисы Евгении Брик повергла его в шок. Покойная артистка сыграла одну из ролей в данной картине — учительницу немецкого Киру Валерьевну. Коллегами Брик по съёмочной площадке стали Константин Хабенский, Елена Лядова и Александр Робак.

Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить. Извините, — отметил Велединский.

В Москве на 41-м году жизни скончалась актриса Евгения Брик, известная ролями в сериале «Оттепель» и фильмах «Стиляги» и «Географ глобус пропил». О смерти актрисы в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева. Причины её смерти не называются.

У Евгении осталась дочь Зоя и муж, режиссёр Валерий Тодоровский, за которого она вышла замуж в 2006 году и в ряде работ которого приняла участие.

Фамилию Брик актриса взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи как сценический псевдоним, её настоящая фамилия — Хиривская. В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Снималась в таких знаменитых фильмах, как «Тиски» (2007), «Стиляги» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Одесса» (2019), и других. Также появлялась в сериалах «Оттепель» (2013) и «Бомба» (2020).