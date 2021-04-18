Ревве удалось разоблачить Слоника на шоу «Маска»

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Выпуск шоу «Маска» 18 апреля отличался от предыдущих — в нём приняли участие сразу два приглашённых гостя — Султан и Слоник. Султан открывал шоу и после выступления снял маску — под ней оказался Бедрос Киркоров. А вот второй персонаж удивил жюри и зрителей.

Слоник вышел на сцену ближе к концу выпуска и исполнил песню «Плачу на техно». Никто из членов жюри не сомневался, что под маской прячется женщина, но выдвигались разные версии, кто именно. У судей было несколько вариантов — Анна Ардова, Анна Хилькевич, Эвелина Блёданс. Александр Ревва, предположил, что Слоник — это Наталья Глюкоза, и оказался прав.

Это все потому, что Ревва живёт у нас дома, а я живу у него. Не знаю, как от тебя ещё скрываться. Да, Саш, это я от тебя набралась, — заявила разоблачённая Глюкоза.

Ранее мужа Анны Нетребко Юсифа Эйвазова узнали под маской Ламы. Неожиданную версию выдвинула певица Валерия. Знаменитая блондинка заметила, что у Ламы хорошая академическая подготовка. Персонаж якобы намекает на оперу «Кармен».

Полуфинальный выпуск шоу «Маска» начался с поздравления с днём рождения члена жюри, певицы Валерии. Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров назвал артистку честной, талантливой и справедливой.