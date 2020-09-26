Решетова в силуэтном платье миди провела время в клубе с Рудовой

https://static.news.ru/photo/a1c1774a-003e-11eb-807a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Анастасия Решетова на фоне слухов о расставании с Тимати весело провела время в ночном клубе в компании Натальи Рудовой, Виктории Одинцовой и Софии Никитчук. Молодая мама предпочла на вечеринку силуэтное платье миди пудрового цвета.

В клубе Решетова танцевала, веселилась, общалась с подругами. В большой компании были и молодые люди, что сразу навело поклонников на мысль, что бывшая подружка Тимати решила найти себе ухажёра после слухов о новом романе рэпера.

Я вчера офигенно проводила время с друзьями, кого давно не видела, а не жениха искала. Раз в год хоть можно повеселиться, не? — ответила на подозрения поклонникам Решетова.

Также модель прокомментировала новые отношения своего бывшего, с которым вместе прожила почти шесть лет. Решетова заверила, что Тимати всё ещё свободен, как и она.

Вот тебе и отношения напоказ.. Часто приписывают то, чего нет, а также имеют привычку «залезть в чужую постель»... Нет у него никого, да и я пока что не имею цели заводить новые отношения, — написала в сториз под роликами с вечеринки модель.

В прошлом году Анастасия Решетова стала мамой. Многие считали, что сын укрепит их отношения с Тимати, но всё случилось наоборот. Пара рассталась, модель осталась жить в квартире рэпера, сам он переехал в другую квартиру, куда должен был заселиться с Решетовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в СМИ продолжают обсуждать расставание рэпера Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Поговаривают, что влюблённые могли разойтись из-за того, что музыкант завёл романтические отношения на стороне. В подтверждение этого в Сети появились сразу несколько снимков, где Тимати изображён с неизвестной белокурой красавицей.