СМИ заподозрили Тимати в романе с известным тату-мастером

https://static.news.ru/photo/31e0ff4a-fe27-11ea-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: darbytattoo_official/Instagram.com

В СМИ продолжают обсуждать расставание рэпера Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Поговаривают, что влюблённые могли разойтись из-за того, что музыкант завёл романтические отношения на стороне. В подтверждение этого в Сети появились сразу несколько снимков, где Тимати изображён с неизвестной белокурой красавицей.

Фото разместила у себя на страничке в Instagram тату-мастер Аня Дарбицкая.

Теперь можно, — загадочно подписала она снимок.

Рэпер в свою очередь поставил под публикацией лайк, чем только подогрел интерес подписчиков. Анна Дарбицкая работает в одном из тату-салонов Тимати. Она же является автором многих татуировок на теле певца.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.