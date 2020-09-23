СМИ заподозрили Тимати в романе с известным тату-мастером

В СМИ продолжают обсуждать расставание рэпера Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Поговаривают, что влюблённые могли разойтись из-за того, что музыкант завёл романтические отношения на стороне. В подтверждение этого в Сети появились сразу несколько снимков, где Тимати изображён с неизвестной белокурой красавицей.
Фото разместила у себя на страничке в Instagram тату-мастер Аня Дарбицкая.
Теперь можно, — загадочно подписала она снимок.
Рэпер в свою очередь поставил под публикацией лайк, чем только подогрел интерес подписчиков. Анна Дарбицкая работает в одном из тату-салонов Тимати. Она же является автором многих татуировок на теле певца.
11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.
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