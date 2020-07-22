Решетова с сыном улетела во Францию на частном самолёте

Российская модель, возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вместе с их общим сыном вылетела из России во Францию на частном самолёте.
Об этом она сообщила в своём Instagram, опубликовав фотографию с маленьким Ратмиром, сделанную на борту воздушного судна. В комментарии она заявила, что они уезжают к отцу Тимати Ильдару Юнусову, который уже много лет живёт во Франции в особняке на Лазурном берегу, на неопределённый срок,
Увезла Булку к дедушке на юг. Когда назад — непонятно. Наверное, когда высплюсь на месяцы вперёд и отдохну от всех и всего, — написала девушка.
О намерении уехать в отпуск вместе с сыном она сообщала поклонникам уже давно. О поездке во Францию Решетова сообщила 20 июля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что возлюбленная рэпера Тимати 24-летняя модель Анастасия Решетова призналась, что раньше была чрезвычайно худой. Она сидела на жёсткой диете и изнуряла себя тренировками, кроме того, была подвержена психическим расстройствам: анорексии и булимии.
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