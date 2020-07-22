Решетова с сыном улетела во Францию на частном самолёте

https://static.news.ru/photo/9612b3be-cb50-11ea-97a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Российская модель, возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вместе с их общим сыном вылетела из России во Францию на частном самолёте.

Об этом она сообщила в своём Instagram, опубликовав фотографию с маленьким Ратмиром, сделанную на борту воздушного судна. В комментарии она заявила, что они уезжают к отцу Тимати Ильдару Юнусову, который уже много лет живёт во Франции в особняке на Лазурном берегу, на неопределённый срок, передаёт «Экспресс газета».

Увезла Булку к дедушке на юг. Когда назад — непонятно. Наверное, когда высплюсь на месяцы вперёд и отдохну от всех и всего, — написала девушка.

О намерении уехать в отпуск вместе с сыном она сообщала поклонникам уже давно. О поездке во Францию Решетова сообщила 20 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что возлюбленная рэпера Тимати 24-летняя модель Анастасия Решетова призналась, что раньше была чрезвычайно худой. Она сидела на жёсткой диете и изнуряла себя тренировками, кроме того, была подвержена психическим расстройствам: анорексии и булимии.