Решетова рассказала, как воспитывает ребёнка от Тимати

https://static.news.ru/photo/3ee58d52-72c9-11eb-a904-96000091f725_660.jpg Анастасия Решетова Фото: vk.com/reshetovaa_anastasia

Модель Анастасия Решетова призналась, что у годовалого Ратмира, сына от рэпера Тимати, есть няня. При этом обе бабушки ребёнка почти не проводят с ним время.

Решетова ответила на интересующие вопросы поклонников о том, как проходит воспитание её ребёнка, в сторис своего Instagram-аккаунта.

Бабушки с ним практически не проводят время. Няня есть, конечно. Я много работаю сейчас, — цитирует Решетову «Вечерняя Москва».

При этом, по словам Решетовой, няня для неё — это не обслуживающий персонал, а часть команды и даже семьи. Модель подчеркнула, что относится ко всем работникам должным образом и со всей душой.

Как писал NEWS.ru, ранее поклонники раскритиковали снимок, который в социальной сети опубликовала 25-летняя Решетова. На снимке девушка предстала в образе total black. Чёрные платье и пиджак подчеркнули тёмные локоны модели, а макияж многим подписчикам показался слишком агрессивным. Поклонники упрекнули знаменитость в злоупотреблении скульптурирующей косметикой, которая придала её худому лицу болезненный вид. Однако больше всего интернет-пользователей смутил нос Решетовой.