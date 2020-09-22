Решетова показала шикарный дом, в котором поселился Тимати

https://static.news.ru/photo/cf0ed2bc-fd5d-11ea-befd-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Анастасия Решетова поделилась кадрами роскошного жилья, в которое переселился Тимати после расставания с ней. Рэпер стал соседом Ольги Бузовой в ЖК «Снегири».

Комплекс находится недалеко от МГУ, стоимость квартир в этом районе начинается от 45 млн рублей, при этом спрос на них огромный. В этом же доме купила квартиру за 120 млн рублей Ольга Бузова, площадь её жилья составляет 220 кв. м.

@volkonskaya.reshetova

Известно, что Тимати не так давно продал права на использование своих хитов, сумма выручки составила $1,5 млн. О расставании Тимати и Анастасия Решетова тоже объявили недавно. По словам модели, они остались в прекрасных отношениях. Сын Ратмир, которому не исполнилось ещё и годика, живёт с мамой. Рэпер часто забирает ребёнка к себе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Анастасия Решетова отреагировала на обвинения в хайпе. Молодую маму всё чаще стали упрекать в попытках повысить популярность на истории о разрыве с Тимати.