Решетова показала шикарный дом, в котором поселился Тимати

Анастасия Решетова поделилась кадрами роскошного жилья, в которое переселился Тимати после расставания с ней. Рэпер стал соседом Ольги Бузовой в ЖК «Снегири».
Комплекс находится недалеко от МГУ, стоимость квартир в этом районе начинается от 45 млн рублей, при этом спрос на них огромный. В этом же доме купила квартиру за 120 млн рублей Ольга Бузова, площадь её жилья составляет 220 кв. м.
Известно, что Тимати не так давно продал права на использование своих хитов, сумма выручки составила $1,5 млн. О расставании Тимати и Анастасия Решетова тоже объявили недавно. По словам модели, они остались в прекрасных отношениях. Сын Ратмир, которому не исполнилось ещё и годика, живёт с мамой. Рэпер часто забирает ребёнка к себе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Анастасия Решетова отреагировала на обвинения в хайпе. Молодую маму всё чаще стали упрекать в попытках повысить популярность на истории о разрыве с Тимати.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен