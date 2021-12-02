Рэпера Джигана вызвали в суд по иску о пропаганде гомосексуализма

Рэпер Джиган (Денис Устименко) вызван в Хорошёвский суд Москвы в связи с подозрениями в пропаганде гомосексуализма. Иск против артиста подал участник Национального родительского комитета Юрий Оболонский, сообщает Telegram-канал Mash.

Общественник написал заявление на рэпера ещё летом. Поводом для этого послужили видеоролики, в которых артист пьёт, нецензурно выражается и называет людей «петушками». По мнению автора иска, рэпер создаёт «привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации».

Если Оболонскому удастся доказать, что Джиган действительно пропагандирует однополые отношения, то суд может обязать рэпера выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей раскритиковали Джигана как родителя. Их возмутил видеоролик, в котором артист учит годовалого сына боксировать. В какой-то момент рэпер ударил по боксёрской груше, а спортивный снаряд, качнувшись, сбил ребёнка с ног. Жена Джигана заверила, что мальчик не пострадал.