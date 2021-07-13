«Отец года!»: Джигана раскритиковали за боксирование с годовалым сыном

Джиган вновь оказался в центре скандала, однако на этот раз не как муж, а как отец. В Сети появился ролик, как рэпер боксирует с годовалым сыном и учит его стучать по боксёрской груше.

Видео опубликовала жена музыканта Оксана Самойлова. Вначале всё выглядит очень пристойно: мальчик повторяет за папой упражнения. Но вот Джиган бьёт по груше и тяжеловесный снаряд отскакивает в мальчика. Малыш с рыданиями падает на землю, но родители только весело смеются.

Ошалел что ли? — спрашивает за кадром мама мальчика.

После этого супруга рэпера добавила, что с Давидом «всё прекрасно» и «ни один Давидик не пострадал».

Однако это крайне встревожило пользователей. «Сразу видно, какой по счёту ребёнок!», «Отец года», «Это небезопасно», обрушились с критикой на родителей малыша подписчики.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей. В следующем году пара отметит десятилетие совместной жизни.

Ранее российский рэп-исполнитель Джиган рассказал, где и когда пройдёт его поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко. Бой планируется провести 4 ноября на «ВТБ арене».