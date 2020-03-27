https://static.news.ru/photo/b06c2dfa-7036-11ea-b058-fa163e074e61_660.jpg Фото: st_stoizsta/instagram.com

Рэпер Александр Степанов, больше известный как ST, рассказал о радостях отцовства. По его словам, из-за пандемии коронавируса он почти всё время проводит с новорождённой дочерью.

По словам музыканта, он не поддаётся панике и старается использовать это время для общения с семьёй.

С удовольствием провожу его с семьёй — и первые движения, шаги и улыбка дочери — это фантастика, — поделился ST.

Рэпер отметил, что «губки и носик» у дочери в точности как у его супруги Ассоль, да и волос «с рождения было чуть больше», чем у него.

Он добавил, что сейчас девочка в основном спит и ест, а также может подолгу смотреть на своих родителей, будто всё уже понимает, но пока ещё не может рассказать и объяснить это близким, передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что ST и его супруга раскрыли имя новорождённой дочери. Малышку называли Эстель. При этом молодые родители признались, что пока не знают, как им ласково называть своё чадо, так как её сокращённое имя будет напоминать псевдоним отца.