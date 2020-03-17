https://static.news.ru/photo/832dbb66-684c-11ea-8a4d-fa163e074e61_660.jpg Ассоль Фото: assol13/instagram.com

Рэпер Александр Степанов, больше известный как ST, и его супруга Ассоль раскрыли имя их новорождённой дочери.

Мы решили не томить и не держать интриг и сегодня [17 марта] рассказали семье, друзьям и вот делимся с вами, — написала телеведущая в своём Instagram.

Малышку называли Эстель. При этом молодые родители признались, что пока не знают, как им ласково называть своё чадо, так как её сокращённое имя будет напоминать псевдоним отца, передаёт издание argumenti.ru.

Ранее бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, которая недавно стала супругой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Она стала мамой в третий раз, писал NEWS.ru.