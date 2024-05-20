Рэпер P.Diddy извинился за избиение бывшей возлюбленной P.Diddy заявил, что был «на дне» во время избиения возлюбленной

Фото: Byron Purvis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер Шон Джон Комбс и Кэсси

Американский рэпер Шон Джон Комбс, известный как P.Diddy, Diddy и Puff Daddy, записал ролик с извинениями после публикации видео 2016 года, на котором он бросает на пол и избивает свою возлюбленную Кэсси, сообщает Super.ru. По его словам, в тот момент он «был на дне» и не отвечал за свои поступки. Музыкант признался, что после «темного периода» жизни он прошел курс психотерапии, который помог ему осознать свое поведение.

Трудно отвечать за темный период своей жизни. Мое поведение на том видео непростительно. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Это было отвратительно. Я был отвратителен тогда, и я отвратителен сейчас. Мне так жаль. Но я пытаюсь стать лучше каждый день, — заявил музыкант в ролике.

Ранее сообщалось, что P.Diddy впервые появился на публике после обысков, которые прошли в его домах в Лос-Анджелесе и Майами в рамках расследования дела о торговле людьми. Музыкального магната заметили на видео, которое выложил в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) лайф-коуч Уэс Уотсон.

Ранее в иске к Diddy по делу о торговле людьми неожиданно всплыло имя принца Гарри. Как утверждает продюсер Родни Джонсон, обратившийся в суд, Комбс использовал имя члена королевской семьи в попытках придать легитимность своим действиям.