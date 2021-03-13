Рената Литвинова призналась в любви к женщинам

https://static.news.ru/photo/7369feae-849f-11eb-82f5-96000091f725_660.jpg Рената Литвинова Фото: renatalitvinovaofficiall/instagram.com

Личная жизнь российской актрисы Ренаты Литвиновой всегда была окутана тайной. Она редко делится подробностями своих романов, а свои замужества называет вынужденной мерой. Из-за скрытности звезды многие поклонники полагают, что она до сих пор одинока.

Недавно на интервью с детектором лжи 54-летняя артистка приоткрыла завесу тайны. Она призналась, что уже встретила главную любовь своей жизни. Подробности она не стала разглашать, но сообщила, что играть вновь свадьбу не планирует. По мнению Литвиновой, всегда должно оставаться пространство для свободы.

Также отвечая на вопрос об интересе к мужчинам, актриса ответила положительно. При этом полиграф определил правдивость её слов. После этого сама Литвинова предложила спросить её о том, нравятся ли ей женщины.

Мне нравятся и мужчины, и женщины. Вообще, я всегда влюблена, — призналась актриса в интервью TATLER.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники не узнали российскую 54-летнюю актрису Ренату Литвинову без макияжа. Она опубликовала селфи без какой-либо косметики. Она предстала перед фанатами в максимально естественном виде — взъерошенные волосы, отсутствие коррекции.

Судя по всему, на фото она в номере одного из московских спа-отелей, где проводит непродолжительный отпуск. На актрисе чёрная майка с тонкими бретельками, сзади видна кровать с белоснежными простынями.