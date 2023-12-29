«Регулярно оказываю помощь нашим воинам»: Газманов о поддержке бойцов СВО Газманов рассказал о помощи бойцам СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Олег Газманов

Певец Олег Газманов рассказал корреспонденту NEWS.ru, что оказывает регулярную помощь бойцам ВС России в зоне СВО. Он добавил, что в этом году совершил два гастрольных тура в поддержку победы России в спецоперации.

У меня состоялись два гастрольных тура в поддержку нашей победы [в СВО]. Много концертов, съемок, выступлений. Оказываю регулярно помощь нашим воинам — финансово и выступлениями в госпиталях: хотя это не афиширую, — заявил Газманов.

Ранее певец заявил, что во время проведения спецоперации на Украине в российском медиапространстве должны звучать песни, поднимающие дух военнослужащих, однако такую музыку воспроизводят не все радиостанции. В качестве отрицательного примера он привел «Русское Радио», в плейлисте которого нет соответствующих треков. Он считает неправильным, что на руководящих постах находятся «пригламуренные» люди, хоть их часть, по его словам, не так и велика.

Он также дал оценку творчеству певца SHAMAN (Ярослава Дронова), подчеркнув, что считает исполнителя хитов «Я русский» и «Встанем» не только очень талантливым певцом, но и одним из самых достойных примеров для современной молодежи. Он добавил, что SHAMAN «очень круто спел» песню Газманова «Эскадрон» и знакомство с ним переросло в дружеские отношения.