https://static.news.ru/photo/a7dca2a4-3072-11ea-9195-fa163e074e61_660.jpg Брэд Питт Фото: Jennifer Bloc/www.imago-images.de/Global Look Press

Дженнифер Энистон что-то очень сильно расстроило во время речи Брэда Питта на церемонии вручения премии «Золотой глобус». По некоторым данным, актрису задел тот факт, что бывший муж не посвятил ей ни слова. Единственная высказывание о женщинах Питт посвятил матери.

Я хотел привести маму [на церемонию], но не смог, потому что любая женщина, с которой я просто стою рядом, сразу воспринимается всеми как моя девушка, — пошутил Питт.

В это время операторы запечатлели лицо Энистон. На нём застыло нескрываемое недовольство происходящим.

Брэд Питт победил в номинации «Роль второго плана» в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты пять лет: с 2000 по 2005 год. В 2006 году стало известно о романе Питта с Анджелиной Джоли. Они поженились в 2014-ом, а развелись в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Энистон недавно устроила вечеринку, на которую пригласила своего бывшего супруга. Звёздам удалось уединиться и откровенно поговорить. Они пришли к выводу, что только один раз проговорят развод, так как им обоим не стоит анализировать прошлое. После этого Питт признал, что поступил некрасиво по отношению к своей экс-жене, уйдя к актрисе Анджелине Джоли.