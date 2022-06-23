Разин удалил публикацию про Шатунова после его смерти

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Шатунов

Создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин удалил из соцсетей публикацию, в которой пытался отстоять свои права на творчество группы. Он сделал это после известия о смерти бывшего солиста музыкального коллектива Юрия Шатунова.

21 июня Разин написал о том, что Шатунов не сможет «отвоевать» у него песни группы, поскольку они принадлежат правообладателям из Америки, где и зарегистрировано название музыкального коллектива. Также он подчеркнул, что Шатунов не сможет выступать с творчеством «Ласкового мая».

Сейчас команда Шатунова распространяет ложь. Для правообладателей эти решения никакой юридической силы иметь не могут. Поэтому, кроме России, ни в интернете, ни за границей Шатунов выступать не сможет, так как все права защищены законодательством США. Шатунова ждут огромнейшие иски, которые ему предъявят правообладатели, — писал Разин.

23 июня стало известно, что Шатунов умер в возрасте 48 лет. Музыкант скончался от острой сердечной недостаточности.